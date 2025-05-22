Йдеться про буферну зону, зокрема в районі Курської області, що межує з Сумщиною. Свої зазіхання на нові українські території очільник Кремля пояснив потребою у "захисті прикордонних регіонів" Росії, передає 24 Канал.

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Що відомо

"Про буферну зону Путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.