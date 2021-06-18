Новый хит от украинских болельщиков: в Бухаресте пели "Хто не скаче – той москаль"

Украина праздновала победу в матче над Северной Македонией 17 июня. Украинские болельщики поддерживали футболистов из всех сил, не забывая донимать страну-агрессора. На стадионе в Бухаресте звучало"Хто не скаче – той москаль".

В России продолжается возмущение по поводу исполнения нашими болельщиками хита "Путин – ху*ло" на Бухарестском стадионе. Однако украинцы еще раз доказывают, что фантазии им не занимать, поэтому во время матча родной сборной спели еще одну песню-кричалку "Хто не скаче – той москаль".

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"Хто не скаче – той москаль" спели десятки украинских болельщиков

Под такой несложный текст на стадионе 17 июня радостно попрыгали десятки украинцев. Если смотреть на активность прыжков, то москалей среди них точно не было. Не присоединились к акции разве что румынские стюарды.

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Украинцы пели "Путин – ху * ло"

Ранее Россия уже высказала свои претензии относительно репертуара украинских болельщиков. "Пригорело" россиянам из-за исполнения хита "Путин – ху*ло". В Москве сильно обиделись и даже попросили для наших фанов наказания. С таким предложением выступили в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Российские чиновники говорят, что это "спланированная провокация против Кремля".

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Коротко о матче Украина – Северная Македония