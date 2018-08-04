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Бухгалтер Пола Манафорта призналась в фальсификации документов и отчетности

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Синтия Лапорта заключила сделку со следствием и призналась в подделке документов
Синтия Лапорта заключила сделку со следствием и призналась в подделке документов / Фото из открытых источников

Синтия Лапорта – бухгалтер экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта – согласилась на сделку со следствием и призналась в том, что участвовала в фальсификации документов.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Отмечается, что на заседании федерального суда Александрии Синтия Лапорта рассказала, что помогала Манафорту в фальсификации документов и отчетности, а также датировке документации "задним числом".

Она добавила, что действовала по просьбе экс-главы избирательного штаба Трампа и его бизнес-партнеров, которые, взамен, помогали облегчить ее налоговое давление.

Напомним, что первый свидетель по делу американского политтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на Президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление прозвучало 31 июля в зале суда в США, где рассматривают дело Манафорта, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинение по 12 эпизодам.

Теги: Новости политики Пол Манафорт Новости США
Источник: 24 Канал
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