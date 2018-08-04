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Бухгалтер Пола Манафорта зізналася у фальсифікації документів та звітності

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Синтия Лапорта уклала угоду зі слідством та зізналася у підробці документів
Синтия Лапорта уклала угоду зі слідством та зізналася у підробці документів / Фото з відкритих джерел

Сінтія Лапорта – бухгалтер екс-глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта – погодилася на угоду зі слідством та зізналася у тому, що брала участь у фальсифікації документів.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Зазначається, що на засіданні федерального суду Александрії Сінтія Лапорта розказала, що допомагала Манафорту у фальсифікації документів та звітності, а також датування документації "заднім числом".

Вона додала, що діяла на прохання екс-голови виборчого штабу Трампа та його бізнес-партнерів, які, натомість, допомагали полегшити її податковий тиск.

Нагадаємо, що перший свідок у справі американського політтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Президента України Петра Порошенка. Така заява пролунала 31 липня в залі суду у США, де розглядають справу Манафорта, підозрюваного у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.

Теги: Новини політики Новини США Пол Манафорт
Джерело: 24 Канал
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