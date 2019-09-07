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      Букин отрицает обвинения в выводе "Укрспецэкспорта" из-под контроля "Укроборонпрома"

      8 Читати новину українською
      Павел Букин
      Павел Букин / censor.net.ua

      Бывший генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что новый устав государственной компании "Укрспецэкспорт" не лишает концерн контроля над ней.

      Букин отмечает, что изменения в уставе не дают компании "Укрспецэкспорт" право не выполнять определенные решения концерна, а только тех, которые приняты по результатам проверок. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

      Читайте также: Как Букин вывел из-под контроля оборонное предприятие: изменения в "Укроборонпроме"

      Он отметил, что информация, которую обнародовали журналисты "Bihus.info", об изменениях в уставе ГК "Укрспецэкспорт", которые ограничивают полномочия концерна "Укроборонпром" по управлению предприятиями-спецэкспортерами, является "сплошной ложью и манипуляцией".

      Подчеркиваю, что изменения, внесенные в Устав компании, юридически выверенные, соответствуют Закону "Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК", Устава ГК "Укроборонпром", другим нормативно-правовым актам. Ни одно из прав и функций Концерна, не нарушено и не сужено,
      – заявил Букин.

      Устав – это основной документ, регулирующий деятельность компании, а еще определяет права и обязанности ее руководства.

      Бывший глава концерна отметил, что гендиректор "Укрспецэкспорта" может без согласования с "Укроборонпромом" назначать работников компании (кроме заместителей), устанавливать уровень зарплат, утверждать структуру и штатное расписание.

      Букин утверждает, что в законе не предусмотрено иного механизма, чем этот, а поэтому он должен быть действующим в отношениях "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома".

      "При этом Концерн оставляет за собой право выдавать любые приказы, обязательные для исполнения, в том числе и по этому поводу", – пояснил он.

      Букин также опровергает утверждение, что изменения в Уставе ограничивают полномочия Укроборонпрома по управлению спецэкспортерами, поскольку убрано нормы об утверждении Концерном финансовых планов Укрспецэкспорта, а также – о согласовании ним договоров и поручений по совместной деятельности и управления имуществом.

      Среди прочего он отметил, что будет обращаться в суд с целью защиты своих прав.

      Стоит отметить, что действующий генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс инициировал служебное расследование относительно законности решений своего предшественника Павла Букина.

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      Теги: Деньги Новости Украины Коррупция Укроборонпром
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