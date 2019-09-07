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      Букін заперечує звинувачення щодо виведення "Укрспецекспорту" з-під контролю "Укроборонпрому"

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      Павло Букін
      Павло Букін / censor.net.ua

      Колишній генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що новий статут державної компанії "Укрспецекспорт" не позбавляє концерн контролю над нею.

      Букін наголошує, що зміни у статуті не дають компанії "Укрспецекспорт" право не виконувати певні рішення концерну, а тільки ті, що прийняті за результатами перевірок. Про це він розповів у коментарі виданню "Українська правда".

      Читайте також: Як Букін вивів з-під контролю оборонне підприємство: зміни в "Укроборонпромі"

      Він зазначив, що інформація, яку оприлюднили журналісти "Bihus.info", щодо змін у статуті ДК "Укрспецекспорт", які обмежують повноваження концерну "Укроборонпром" з управління підприємствами-спецекспортерами, є "суцільною брехнею та маніпуляцією".

      Наголошую, що зміни, внесені до Статуту компанії, є юридично вивіреними, відповідають Закону "Про особливості управління об'єктами державної власності в ОПК", Статуту ДК "Укроборонпром", іншим нормативно-правовим актам. Жодне з прав та функцій Концерну, не порушено і не звужено,
      – заявив Букін.

      Статут – це основний документ, який регулює діяльність компанії, а ще визначає права та обов’язки її керівництва.

      Колишній очільник концерну зауважив, що гендиректор "Укрспецекспорту" може без погодження з "Укроборонпромом" призначати працівників компанії (окрім заступників), встановлювати рівень зарплат, затверджувати структуру і штатний розклад.

      Букін стверджує, що в законі не передбачено іншого механізму, аніж цей, а тому він має бути чинним у відносинах "Укрспецекспорту" і "Укроборонпрому".

      "При цьому Концерн залишає за собою право видавати будь-які накази, обов’язкові для виконання, в тому числі і з цього приводу", – пояснив він.

      Букін також спростовує твердження, що зміни до Статуту обмежують повноваження Укроборонпрому з управління спецекспортерами, оскільки прибрано норми про затвердження Концерном фінансових планів Укрспецекспорту, а також – про погодження ним договорів і доручень щодо спільної діяльності та управління майном.

      Серед іншого він наголосив, що звертатиметься до суду з метою захисту своїх прав.

      Варто зазначити, що чинний генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус ініціював службове розслідування щодо законності рішень свого попередника Павла Букіна.

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      Теги: Новини України Гроші Укроборонпром Корупція
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