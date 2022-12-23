Буковину всколыхнуло землетрясение: кто острее всего чувствует колебания
Источник:Главный центр специального контроля
На Буковине 23 декабря произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали около города Новоднестровска.
По данным Главного центра специального контроля, магнитуда – 3,0. Информации о пострадавших, к счастью, нет.
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23 декабря 2022 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0,
– говорится в сообщении.
Украинцев предупредили, что колебания от землетрясения острее всего могут чувствовать люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещений, расположенных на верхних этажах.
На Гавайях проснулся один из самых больших вулканов
2022 войдет в историю также как время пробуждения одного из крупнейших вулканов мира. Мауна-Лоа "спал" почти четыре десятилетия. Перед извержением вулкана был зафиксирован ряд подземных толчков. Сразу после этого людей предупредили об угрозе пробуждения Мауна-Лоа.
Местных жителей предупредили, что вулканический пепел представляет для них смертельную угрозу. В частности, может:
- загрязнить воду;
- убить растительность
- раздражить легкие.
Между тем опускавшаяся на несколько километров вулканическая лава представляла большую угрозу для инфраструктуры, чем для человеческих жизней. Жуткие кадры извержения Мауна-Лоа поразили сеть.