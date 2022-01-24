Депутат Черновицкого городского совета Татьяна Шепелько напугана угрозой новой российской агрессии заявила, что купила соль, муку и спички. Об этом она написала в соцсетях.

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Политик также начала рассказывать, что не может сопротивляться, потому что "это желание из подсознания". В комментариях пользователи посоветовали ей сохранять спокойствие и не распространять панику.

"Ничего не купил. Не сей панику";

"Я ничего не покупаю в запасы, все будет супер";

"Я почти купил новую звуковую карту для компьютера, не паникую".

Начальник управления контроля за благоустройством города Сергей Обшанский рекомендовал депутату инициировать изменения в бюджете и выделить средства силам терробороны Черновцов.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украинские власти призывают не паниковать

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет победить российскую агрессию, если граждане будут "держать голову холодной". В то же время, по его словам, "сердце должно быть горячим".

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, на фоне заявлений о возможном наступлении России, заверил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

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Текст публикации Татьяны Шепелько:

Это желание из подсознания и ты не можешь сопротивляться. Я купила спички, соль и пакет муки 5 кг. А что вы купили? Смайлик не ставлю, потому что не знаю плакать или смеяться.