Так, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько налякана загрозою нової російської агресії заявила, що купила сіль, борошно та сірники. Про це вона написала у соцмережах.

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Політикиня також почала розповідати, що не може чинити спротив, бо "це бажання з підсвідомості". У коментарях користувачі порадили їй зберігати спокій і не розповсюджувати паніку.

  • "Нічого не купив. Не сій паніку";
  • "Я ні чого не купляю у запаси, все буде супер";
  • "Я майже купив нову звукову карту для комп'ютера, не панікую".

Водночас Начальник управління контролю за благоустроєм міста Сергій Обшанський рекомендував депутатці ініціювати зміни в бюджеті та виділити кошти силам тероборони Чернівців.

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Текст публікації Тетяни Шепелько:

Це бажання з підсвідомості й ти не можеш чинити спротив. Я купила сірники, сіль і пакет борошна 5 кілограмів. А що купили ви? Смайлик не ставлю, бо не знаю плакати чи сміятись.