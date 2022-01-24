Так, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько налякана загрозою нової російської агресії заявила, що купила сіль, борошно та сірники. Про це вона написала у соцмережах.
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Політикиня також почала розповідати, що не може чинити спротив, бо "це бажання з підсвідомості". У коментарях користувачі порадили їй зберігати спокій і не розповсюджувати паніку.
- "Нічого не купив. Не сій паніку";
- "Я ні чого не купляю у запаси, все буде супер";
- "Я майже купив нову звукову карту для комп'ютера, не панікую".
Водночас Начальник управління контролю за благоустроєм міста Сергій Обшанський рекомендував депутатці ініціювати зміни в бюджеті та виділити кошти силам тероборони Чернівців.
Українська влада закликає не панікувати
- Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".
- Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.
- Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.
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Текст публікації Тетяни Шепелько:
Це бажання з підсвідомості й ти не можеш чинити спротив. Я купила сірники, сіль і пакет борошна 5 кілограмів. А що купили ви? Смайлик не ставлю, бо не знаю плакати чи сміятись.