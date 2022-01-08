На Буковине лошадь погибла от поражения током – владелица животного отсудила тысячу долларов
Источник:"Молодой Буковинец"
На Буковине в селе Розтоки электрический провод на столбе убил лошадь. Трагедия произошла еще осенью 2019 года. Владелица животного отсудила больше 27 тысяч гривен.
Лошадь паслась неподалеку от дома владелицы. К сожалению, один из электрических проводов упал. Животное погибло из-за поражения электрическим током.
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Владелица лошади подала в суд иск на компанию "Черновцыоблэнерго". Женщина требовала возместить ей материальный ущерб в сумме 25 тысяч гривен и моральный ущерб – 5 тысяч гривен.
Иск буковинки Путильский районный суд частично удовлетворил весной 2021 года. Решение суда: взыскать с облэнерго материальный ущерб – 25 тысяч гривен и 2,5 тысячи гривен морального ущерба.
В то же время "Черновцыоблэнерго" подало на апелляцию.
В то же время Черновицкий апелляционный суд 31 декабря 2021 года решил оставить без изменений решение Путильского районного суда.
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