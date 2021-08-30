На Буковине пограничники задержали нелегалов из Афганистана и Пакистана: видео

На границе Украины и Румынии 30 августа пограничники задержали группу нелегалов. Они пытались попасть в страны Европейского Союза.

Иностранцев перевозил украинец

Инцидент произошел около 03:30 в районе перекрестка дорог Багриновка – старый Волчинец – Черепковцы на Буковине. Это было в километре от границы.

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Правоохранители и спецподразделение "Дозор" задержали автомобиль Škoda. В салоне находились:

водитель из Украины;

3 мужчины из Пакистана;

женщина из Афганистана.

Документов пассажиры не имели. Их отправили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда. Нелегалов привлекли к административной ответственности по статье о незаконном пересечении границы Украины.

В то же время против водителя открыли уголовное производство относительно незаконной переправки лиц через государственную границу.

Смотрите видео задержания нелегалов на границе: