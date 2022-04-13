Буковинские бойцы 107 бригады терробороны получили трофейный танк оккупантов

Арсенал украинской армии пополнился очередным трофеем, который наши защитники отняли у российских оккупантов. На этот раз оккупанты из России потеряли танк.

Танк оккупантов будет служить украинским защитникам

Глава Черновецкой ОВА Сергей Осачук сообщил в телеграме о получении вражеского танка. Его получили буковинские бойцы 107 бригады территориальной обороны.

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Теперь танк оккупантов будет служить украинским защитникам. Это произойдет после того, как его отремонтируют. Его отдадут 94 батальону территориальной обороны.

Буковинские бойцы 107 бригады территориальной обороны завоевали трофей – танк российских оккупантов! Теперь он будет служить нашим воинам. Мощь защитников Украины будет только расти, сноровка и умение у них уже есть,

– сказал глава Черновецкой ОВА.

Украинские защитники завоевали трофейный танк оккупантов

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