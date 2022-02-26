В частности, в ночь на 26 февраля в городе была высадка вражеского десанта. Об этом городской глава рассказала ориентировочно в 7 утра 26 февраля.

Важно За ночь российские оккупанты не взяли ни одного города Украины, – Генштаб

Васильков выстоял и находится под властью Украины

Заканчиваются бои, в Василькове почти тихо. Эта страшная ночь подошла к концу. С самого вечера 25 февраля начался ракетный обстрел наших воинских частей, начался обстрел аэродрома,

– рассказала мэр города.

Добавила, что в течение всего вечера и ночи в Василькове высаживался десант с парашютов – враги садились на полях. Об этом сообщили жители.

"Страшней всего было на нашей центральной улице Декабристов 40 бригаде. Это были ожесточенные бои, вся улица пылала. Наша тероборона хорошо подготовилась и сработали совместно с военнослужащими", – рассказала Баласинович.

В городе были блокпосты, и российский десант обстреливал бойцов, подошли БМП. Однако добавила, что украинская бригада мощная и устояла.