Зокрема у ніч проти 26 лютого у місті була висадка ворожого десанту. Про це міська очільниця розповіла орієнтовно о 7 ранку 26 лютого.

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Васильків вистояв та перебуває під владою України

Закінчуються бої, у Василькові майже тихо. Ця страшна ніч підійшла до кінця. З самого вечора 25 лютого почався ракетний обстріл наших військових частин, почався обстріл аеродрому,

– розповіла мер міста.

Додала, що протягом всього вечора 25 лютого та ночі у Василькові висаджувався десант з парашутів – вороги сідали на полях. Про це повідомляли мешканці.

"Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів 40 бригаді. Це були запеклі бої, вся вулиця палала. Наша тероборона добре підготувалась та спрацювали спільно з військовослужбовцями", – розповіла Баласинович.

У місті були блокпости, та російський десант обстрілював бійців, підійшли БМП. Проте додала, що українська бригада потужна та встояла.

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