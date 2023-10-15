Полиция проводит проверку: в Днепре подростки поиздевались над девушкой, поставив ее на колени

В сети распространили видео с группой девушек, одна из которых стоит на коленях и извиняется, после чего сверстница бьет ее по лицу. На инцидент уже отреагировали в правоохранительных органах.

Собственно, утром 15 октября соответствующий ролик распространил один из местных телеграм-каналов Днепра. В комментарии 24 Каналу пресс-служба полиции города заявила, что проходит проверка по факту того, что происходило на кадрах.

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Буллинг школьницы в Днепре

Отметим, что событие произошло на проспекте Александра Поля, неподалеку от которого есть несколько школ.

На видео подростка со светлыми волосами падает на колени и просит прощения у своей сверстницы за то, что что-то не так сказала о ее матери.

"Поклоняйся", – слышно на ролике. Также там видно, как девушка в зеленой куртке бьет по лицу школьницу со светлыми волосами, после чего слышит в свою сторону: "Молодец, Настя".

В Днепре девушки затравили сверстницу: смотрите видео с телеграм-каналов

Важно, что за установление всех обстоятельств этого инцидента уже взялась ювенальная полиция Днепра.

По данному факту проводится проверка. Все участники установлены. Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских,

– отметили в правоохранительных органах в комментарии 24 Каналу.

Что такое буллинг Это травля, которая часто сопровождается физическим и психологическим насилием. Она может быть направлена на одного человека или определенную группу лиц со стороны, опять же, или одного человека, или определенной группы лиц. Часто мотивом буллинга есть желание самоутверждения при унижении другого человека.

Источник: Википедия

Вспомним напоследок, что не так давно в Киеве девушку-подростка забросали яйцами прямо-таки в ее день рождения. Очевидно, это были сверстники, которые к тому же решили снять акт издевательства на видео и распространили его в сети.