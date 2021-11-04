"Бумажная армия" останется в прошлом, – Резников анонсировал изменения в Минобороны

Парламентарии 4 ноября проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны Украины. Он, вступая в должность, пообещал укрепить армию и полностью ввести электронные закупки, чтобы искоренить коррупцию.

Алексей Резников, обращаясь к парламентариям с трибуны Рады, отметил, что Минобороны – гражданское ведомство, должно формировать политику и создавать условия, чтобы ВСУ могли эффективно давать отпор врагу.

Важно Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

Резников очертил основные направления своей работы в новой должности. В частности, обеспечение синергии деятельности Министерства обороны, Генерального штаба и профильного комитета Верховной Рады Украины.

Война с Россией идет уже восьмой год. Гибридный характер конфликта, военный потенциал государства-оккупанта, а также ситуация безопасности в мире требуют, чтобы ответ Украины на эти вызовы был комплексным и адаптивным,

– подчеркнул Алексей Резников.

Он отметил, что "украинская бумажная армия должна остаться в прошлом". Резников также заявил о проведении полного аудита Минобороны.

Какие еще изменения анонсировал Резников

Новый министр также выступает за активизацию сотрудничества с членами Североатлантического альянса. По его словам, нужно "системно работать над повышением совместимости со странами НАТО". Он отметил, что у Украины есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом.

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Кроме того, Резников заявил о необходимости наполнить содержанием те договоренности, которых уже удалось достичь во время визита Зеленского в Вашингтон. Он убежден, что Украина имеет потенциал для взаимодействия в оборонной сфере с:

Великобританией,

Канадой,

Польшей.

Также Резников заявил об общих интересах Украины и Балтии.

Что известно о назначении Резникова

Накануне парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эту должность он занял в марте 2020 года, когда Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.