Бумажная защита защищает только от бумажных угроз, – хакер

Спикер Киберальянса пояснил, что реально нужно делать, чтобы эффективно противостоять угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

Об этом хактивист Шон Таусенд рассказал в интервью 24 каналу.

По его словам, во-первых, необходимо упростить действующее законодательство, отменить правила, которые не могут работать в принципе. Шон Таусенд отметил, что нужно также убрать пережитки прошлого, например контроль криптографии и "специальных технических средств", и начинать строить систему безопасности не "сверху вниз" в приказном порядке, а "снизу вверх", находить работающие решения (best practices) и пытаться распространить их шире, от отдела до департамента, от департамента до министерства.

"Действовать не только палкой (хотя прямые запреты вполне допустимы в государственном секторе), но и советом, и поощрением. Необходимо понимание, что безопасность – это непрерывный процесс, своего рода "естественный отбор", не стоит рассчитывать, что удастся предотвратить все атаки, но и быть готовыми к быстрому восстановлению после "форс-мажора" (resilience)", – добавил хактивист.

Прежде всего, необходимо четко определить цели – какой мы хотим видеть нашу страну и ценности (какие методы можно использовать для достижения поставленных целей), политика должна быть последовательной. Хаотическое движение в случайных направлениях не приближает нас к победе. У нас введена блокада оккупированных территорий, но обмен товарами и услугами, как и ранее, идет через линию разграничения, у нас введены санкции, но и обычные граждане, и чиновники продолжают пользоваться запрещенными сервисами – будто то почта mail.ru или "Яндекс деньги",

– подчеркнул он.

Спикер Киберальянса также сказал, что вместо того, чтобы постоянно усложнять правила и закручивать гайки, необходимо наоборот упростить отдельные законы и добиться их выполнения, иначе вся наша "безопасность" так и останется на бумаге. "А бумажная защита защищает только от бумажных угроз", – подытожил хактивист.

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Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Однако народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировке сайтов. Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Раду пересмотреть законопроект, СБУ призвала парламент его принять.