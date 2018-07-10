Паперовий захист захищає тільки від паперових загроз, – хакер

Спікер Кіберальянсу пояснив, що реально потрібно робити, щоб ефективно протистояти загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Про це хактивіст Шон Таусенд розповів в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, по-перше, необхідно спростити чинне законодавство, скасувати правила, які не можуть працювати в принципі. Шон Таусенд зазначив, що потрібно також прибрати пережитки минулого, наприклад контроль криптографії та "спеціальних технічних засобів", і починати будувати систему безпеки не "зверху вниз" у наказовому порядку, а "знизу вгору", знаходити працюючі рішення (best practices) та намагатися поширити їх ширше, від відділу до департаменту, від департаменту до міністерства.

"Діяти не тільки палицею (хоча прямі заборони цілком припустимі в державному секторі), але й порадою, і заохоченням. Необхідне розуміння, що безпека – це безперервний процес, свого роду "природний відбір", не варто розраховувати, що вдасться запобігти всім атакам, але і бути готовими до швидкого відновлення після "форс-мажору" (resilience)", – додав хактивіст.

Перш за все, необхідно чітко визначити цілі – якою ми хочемо бачити нашу країну і цінності (які методи можна використовувати для досягнення поставлених цілей), політика має бути послідовною. Хаотичний рух у випадкових напрямках не наближає нас до перемоги. У нас введено блокаду окупованих територій, але обмін товарами та послугами, як і раніше, йде через лінію розмежування, у нас введені санкції, але і звичайні громадяни, і чиновники продовжують користуватися забороненими сервісами – чи то пошта mail.ru, чи то "Яндекс гроші",

– наголосив він.

Спікер Кіберальянсу також сказав, що замість того, щоб постійно ускладнювати правила і закручувати гайки, необхідно навпаки спростити окремі закони і домогтися їх виконання, інакше вся наша "безпека" так і залишиться на папері. "А паперовий захист захищає тільки від паперових загроз", – підсумував хактивіст.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю: Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник. Втім народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів. Пізніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Раду переглянути законопроект, СБУ закликала парламент його прийняти.