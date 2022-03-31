Бунт из-за облучений: оккупанты говорят, что покидают Чернобыльскую АЭС

Захватив Чернобыльскую АЭС, российские оккупанты не учли, что против радиации они бессильны. И теперь вынуждены отступить из этого региона, получив значительную дозу облучения.

В первый день войны российские захватчики захватили Чернобыльскую АЭС, взяв в заложники персонал атомной станции. Они сразу начали строить в Зоне отчуждения фортификационные сооружения. Из-за этого получили свою дозу облучения.

Поэтому немало оккупантов впоследствии отправили в Беларусь в центр радиационной медицины.

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Теперь же оккупанты решили покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Эту информацию подтвердили в "Энергоатоме". Там отметили, что намерение покинуть ЧАЭС захватчики с утра 31 марта озвучивали украинскому персоналу станции. После этого они двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Информацию о том, что колонна из Чернобыля уже на территории Беларуси, подтвердили и местные СМИ.

Колонна русских военных формируется и в Славутиче, чтобы покинуть город.

Правда, на станции еще остается небольшое количество оккупантов.

Отметим, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые россияне строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения.

"Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Следовательно, среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда", – говорится в сообщении "Энергоатома".