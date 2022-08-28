Не хотят умирать, но не решаются на настоящий протест, – эксперт о заявлениях псевдореспублик

Насильственно мобилизованные мужчины из псевдореспублик ОРДЛО не хотят умирать, но не могут решиться на настоящий протест, а потому апеллируют к каким-то "республикам", их "границам" и "законам" и даже публичным обещаниям пушилиных или других "глав республик".

"Бунт на коленях"

Именно "бунт на коленях" – вот как характеризует видео "солдат так называемого "ДНР" об отказе идти освобождать так называемую республику "ЛНР" историк и политолог Максим Майоров. Мол, они уже "освободили свою республику" и не согласны воевать на территории "другого государства - ДНР".

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Эксперт справедливо отмечает, что эти одновременно и смешные, и очень поучительные.

Герои этих "решительных выступлений" – это преимущественно недавние гражданские, попавшие под маховик сафари-мобилизации в ЛДНР, продолжающийся с февраля этого года. Часто они попали на фронт против своих сограждан буквально с улицы,

– отмечает эксперт.

Плодами российской сафари-мобилизации стали так называемые "стрелковые полки мобилизационного резерва". В "ДНР" они нумеруются после №100: 113-й, 127-й, а в "ЛНР" после №200: 206-й и т.д. Экипируются и вооружаются "мобики" (мобилизованные) по последней худшей категории - разным старым хламам. И это далеко не все.

Максим Майоров добавил, что даже этот позорный аспект российская пропаганда пытается романтизировать, называя такие полки "железными касками" – мол, такие суровые, что воюют голыми руками, как когда-то деды во Вторую мировую.

На самом же деле это просто хрестоматийный пример "пушечного мяса".

боевикам не хватает смелости обвинить россию

Впрочем, если говорить опять-таки о так называемом "законодательстве республик", которое должно, по мнению боевиков, стоять на страже их прав, все понимают – это бутафория.

В отличие от международного права и, в частности, статьи 51-й Женевской конвенции, запрещающей оккупационному государству "принуждать находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах". Под государством следует понимать не бутафорские "администрации псевдореспублик", а Россию, которая и проводит мобилизацию и бросает граждан Украины из Донецкой и Луганщины гибнуть.

То есть смелости назвать вещи своими именами у авторов видеообращений пока не хватает, но им все же очень хочется выжить, а потому и отказываются воевать.

Хитрое или инстинктивное придирание за несуществующие атрибуты суверенитета "республик" в оккупации – как за спасительную соломинку, еще раз свидетельствует, насколько действительно важны в жизни человека настоящий суверенитет и независимость своей страны,

– резюмирует эксперт.

К сожалению, у мобилизованных "республик Донбасса" есть все шансы "технически" исчезнуть во имя очередного аншлюса путинского райха.

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