"Бунт на колінах"

Саме "бунт на колінах" – ось як характеризує відео "солдатів так званого "ДНР"" про відмову йти визволяти так звану республіку "ЛНР" історик та політолог Максим Майоров. Мовляв, вони вже "визволили свою республіку" і не згодні воювати на території "іншої держави – ДНР".

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Експерт справедливо відзначає, що ці водночас і смішні, і дуже повчальні.

Герої цих "рішучих виступів" – це переважно нещодавні цивільні, які потрапили під маховик сафарі-мобілізації в "ЛДНР", що триває з лютого цього року. Часто вони потрапили на фронт проти своїх співгромадян буквально з вулиці,

– зазначає експерт.

Плодами російської сафарі-мобілізації стали так звані "стрілецькі полки мобілізаційного резерву". У "ДНР" вони нумеруються після №100: 113-й, 127-й, а в "ЛНР" після №200: 206-й і т.д. Екіпіруються та озброюються "мобіки" (мобілізовані) за останньою найгіршою категорією – різним старим непотребом. І то далеко не всі.

Максим Майоров додав, що навіть цей ганебний аспект російська пропаганда намагається романтизувати, називаючи такі полки "залізними касками" – мовляв, такі суворі, що воюють голими руками, як колись діди у Другу світову.

Насправді ж це просто хрестоматійний приклад "гарматного м'яса".

бойовикам бракує сміливості звинуватити росію

Втім, якщо говорити знову ж таки про так зване "законодавства республік", яке мало б, на думку бойовиків стояти на сторожі їх прав, усі розуміють – це бутафорія.

Зверніть увагу! На відміну від міжнародного права і, зокрема, статті 51-ї Женевської конвенції, яка забороняє окупаційній державі "примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах". Під державою варто розуміти не бутафорські "адміністрації псевдореспублік", а Росію, яка й проводить мобілізацію та кидає громадян України з Донеччини і Луганщини гинути.

Тобто сміливості назвати речі своїми іменами у авторів відеозвернень поки бракує, але їм все ж дуже хочеться вижити, а тому й відмовляються воювати.

Хитре чи інстинктивне чіпляння за неіснуючі атрибути суверенітету "республік" в окупації – як за рятівну соломинку, ще раз засвідчує, наскільки дійсно важливими у житті людини є справжні суверенітет і незалежність своєї країни,

– резюмує експерт.

На жаль, мобілізовані "республіки Донбасу" мають всі шанси "технічно" зникнути в ім'я чергового аншлюсу путінського райху.

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