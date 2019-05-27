Бунт в колонии Одессы: официальный комментарий полиции

В колонии №51 в Одессе произошел бунт заключенных. Также в здании произошел пожар. Во время событий были ранены четверо сотрудников колонии, им оказали медицинскую помощь. Погибших нет.

Для урегулирования ситуации, которая произошла в колонии создали штаб в составе представителей различных силовых структур, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. Там заверили, что ситуация полностью находится под контролем правоохранителей.

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С заключенными, которые устроили бунт, ведут переговоры. В полиции отметили, что участники беспорядков изолированы.

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Пожар, возникший в результате возгорания автомобиля, еще не ликвидировали. После локализации огня начнет работу следственно-оперативная группа.

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По данному факту начали уголовное производство по статье 392 (действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний).

Почему произошел бунт? По предварительным данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества еды. По словам самих осужденных, также в колонии процветает коррупция и с ними жестоко обращаются. Беспорядки в Одесской колонии идут несколько дней.

Что случилось в колонии Одессы? В Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. На территории колонии начался пожар. Сначала сообщали о побеге заключенных. Якобы из колонии сбежали 15 заключенных, часть из них поймали. Однако, информация оказалась ложной. На самом деле правоохранители поймали не беглецов, а нескольких сочувствующих, которые пришли к колонии поддержать узников.



В колонию также стянули военных Нацгвардии и спецназ. Сейчас Люстдорфская дорога перекрыта. По словам заключенных, спецназ крайне жестко расправляется с теми, кто взбунтовался.