Сторона обвинения считает определенные судом залоги слишком мягкими. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Смотрите также Командующему логистики Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения

Почему прокуратура оспаривает сумму залога?

Суд определил залог в размере 6,9 миллиона гривен для чиновника СБУ Владимира Компаниченко и 7 миллионов гривен для представителя Воздушных Сил Андрея Украинца.

В то же время прокуроры настаивали на почти вдвое больших суммах, аргументируя это масштабом возможных злоупотреблений и финансовыми возможностями подозреваемых.

В прокуратуре отмечают, что решения суда являются необоснованными, а размер залога не соответствует ни тяжести преступлений, ни роли каждого из фигурантов в вероятной схеме. Именно поэтому апелляционные жалобы подали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда еще до обнародования полных текстов решений.

Пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты постановлений суда обещают объявить только вечером.

В прокуратуре объяснили, что апелляции подали немедленно, чтобы не пропустить процессуальные сроки. После получения полных текстов решений прокуроры планируют предоставить суду дополнительные аргументы.

В чем подозревают высокопоставленных чиновников?