Бунт в Одесской колонии: появилось видео из тюрьмы
В Одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге около обеда 27 мая вспыхнул бунт . В сети появилось видео из тюрьмы, на котором заключенные выражают свое недовольство условиями содержания.
По данным полиции, во время бунта пострадали минимум 4 человека. Им сейчас оказывают медицинскую помощь.
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Видео из Одесской колонии:
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