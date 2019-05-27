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      Бунт в Одесской колонии: появилось видео из тюрьмы

      90 Читати новину українською
      Бунт заключенных в Одесской колонии
      Бунт заключенных в Одесской колонии / dumskaya.net

      В Одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге около обеда 27 мая вспыхнул бунт . В сети появилось видео из тюрьмы, на котором заключенные выражают свое недовольство условиями содержания.

      По данным полиции, во время бунта пострадали минимум 4 человека. Им сейчас оказывают медицинскую помощь.

      Читайте также: В Одессе заключенные подняли бунт, на территории колонии – пожар: фото, видео

      Новость дополняется...

      Видео из Одесской колонии:

       

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      Теги: Новости Украины Бунт в одесской колонии Новости Одессы Криминальные новости
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