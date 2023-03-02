Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Петр Олещук. По его словам, мы сейчас можем не замечать этого российского недовольства.

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"Они, например, через два месяца могут так взорваться, что снесут абсолютно все", – заявил он.

Все потому, что проблемы в стране-агрессоре таки скапливаются.

"И они могут быть сейчас скрыты из-за репрессивной системы, но это не значит, что этих проблем может не быть", – сказал политолог.

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Прогноз сделать сложно

Олещук убежден, что российские восстания таки разразятся. Однако спрогнозировать, когда именно это произойдет – сложно.

Мы постоянно ждем – когда же оно у них там взорвется, а оно в принципе может еще работать довольно неплохо достаточно продолжительное время,

– заметил он.

И это все, уверен политолог, происходит по инерции и на основе угнетения.

"Но может работать, а потом развалиться буквально через месяц", – сказал Петр Олещук.

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