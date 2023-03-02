Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Петр Олещук. По его словам, мы сейчас можем не замечать этого российского недовольства.
Смотрите также Ненавидят "русский мир": как с 2014 года изменились настроения жителей оккупированного Донбасса
"Они, например, через два месяца могут так взорваться, что снесут абсолютно все", – заявил он.
Все потому, что проблемы в стране-агрессоре таки скапливаются.
"И они могут быть сейчас скрыты из-за репрессивной системы, но это не значит, что этих проблем может не быть", – сказал политолог.
Политолог рассказал, когда в России взорвутся бунты: смотрите видео
Прогноз сделать сложно
Олещук убежден, что российские восстания таки разразятся. Однако спрогнозировать, когда именно это произойдет – сложно.
Мы постоянно ждем – когда же оно у них там взорвется, а оно в принципе может еще работать довольно неплохо достаточно продолжительное время,
– заметил он.
И это все, уверен политолог, происходит по инерции и на основе угнетения.
"Но может работать, а потом развалиться буквально через месяц", – сказал Петр Олещук.
Что происходит в России: последние новости
- Кирилл Буданов заявил, что в окружении российского диктатора разделились мнения. Глава ГУР убежден, что это еще не раскол. Однако все меньше людей поддерживают продолжение войны. Путин длительное время "расчищает территорию" от тех, кто с ним не согласен.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Владимир Путин не верит в "низовой бунт". Впрочем, при этом российский диктатор уже начал рассказывать о возможных моделях распада России.
- Российская агрессия может снизиться, если против войны массово будет выступать народ. Есть два сценария, которые могут изменить ход войны России против Украины.