В то же время Путин уже долго зачищает территорию вокруг себя от тех, кто с ним не согласен. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Россияне не считают себя виновными

Он отметил, что сейчас все несогласные не только исчезли из окружения Путина, но и уехали из России, пока ее границы еще открыты.

Поэтому вряд ли кто-то в окружении Путина будет с ним спорить,

– считает политик.

Он отметил, что сейчас появляется информация о том, что в регионах России у очень многих есть погибшие.

Но россияне не задумываются над тем, что это несправедливая война или Россия совершает ужасающие военные преступления. Они не готовы к этому и не понятно, будут ли когда-нибудь готовы,

– заметил Рашкин.

По его мнению, россияне не считают себя ни в чем виноватыми, мол, они люди подневольные, как рабы. С ними такое случилось, потому что у них плохой хозяин. Но есть надежда, что следующий будет более добрым и понимающим.

Окружение не в состоянии противостоять Путину

По его словам, самая большая опасность для Путина может быть от его охраны.

Мы видим, на каком большом расстоянии он держится от народа. Около него всегда охрана. Говорят в "Лужниках" даже снайперы были. Путин чего-то боится – микробов, своих рабов или Запада,

– заметил общественный деятель.

Он отметил, что Байден и другие западные лидеры неоднократно говорили, что не собираются уничтожать главу другого государства, несмотря на то, что Путин выглядит как главная причина ужаса, который сейчас происходит.

Ведь даже на Федеральном собрании, где он выступал, было очевидно, насколько сидящие в зале все подневольны. Возможно, они олигархи занимают какие-то позиции в государстве, но они все равно рабы и не в состоянии противостоять Путину. Поэтому большая ответственность за происходящее сейчас лежит на нем. Он этого не отрицает и тянет всю страну за собой,

– считает Рашкин.

Он подчеркнул, что Россия еще не готова к некровавому бунту и мирной смене власти. А русский бунт, как известно, "кровавый и беспощадный".

Кто представляет наибольшую угрозу для Путина: смотрите видео

Чего боится Путин

"Когда Путин называет войну – специальной военной операцией, а мобилизацию – частичной, кого он пытается обмануть? Это его патологическая неспособность сказать правду или он боится чего-нибудь?" – спрашивает собеседник.

По его мнению, Путин чего-то боится. Но чего – неизвестно.

"Россияне должны "нахлебаться" кровавой смерти и понять, что им будет хуже. Ведь санкции тоже обладают эффектом и они ухудшают их жизнь. А сейчас еще и дроны летают по всей России и бомбят. И поэтому определенные вещи становятся очевидными", - подчеркнул Юрий Рашкин.

Что происходит в России: коротко