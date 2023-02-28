Водночас Путін вже тривалий час зачищає територію довкола себе від тих, хто з ним не згоден. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Росіяни не вважають себе винними

Він зазначив, що зараз всі незгодні не тільки зникли з оточення Путіна, але й виїхали з Росії, поки її кордони ще відчинені.

Тому навряд чи хтось в оточенні Путіна буде з ним сперечатися,

– вважає політик.

Він зазначив, що зараз з'являється інформація про те, що в регіонах Росії у дуже багатьох є загиблі.

Але росіяни не замислюються над тим, що це несправедлива війна чи Росія вчиняє жахливі воєнні злочини. Вони не готові до цього і не зрозуміло, чи будуть колись готові,

– зауважив Рашкін.

На його думку, росіяни не вважають себе ні в чому винними, мовляв, вони люди підневільні, як раби. З ними таке трапилось, бо в них поганий господар. Але є надія, що наступний буде більш добрим і розуміючим.

Оточення не в змозі протистояти Путіну

За його словами, найбільша небезпека для Путіна може бути від його охорони.

Ми бачимо, на якій великій відстані він тримається від народу. Біля нього завжди охорона. Говорять в "Лужниках" навіть снайпери були. Путін чогось боїться – мікробів, своїх рабів чи Заходу,

– зауважив громадський діяч.

Він відзначив, що Байден та інші західні лідери неодноразово говорили, що не збираються знищувати главу іншої держави, попри те, що Путін виглядає, як головна причина того жаху, який зараз відбувається.

Адже навіть на Федеральних зборах, де він виступав, було очевидно, наскільки всі, хто сидів в залі, підневільні. Можливо, вони олігархи чи посідають якісь позиції в державі, але вони все одно раби і не в змозі протистояти Путіну. Тому велика відповідальність за те, що відбувається зараз, лежить на ньому. Він цього не заперечує і тягне всю країну за собою,

– вважає Рашкін.

Він наголосив, що Росія ще не готова до некривавого бунту і мирної зміни влади. А російський бунт, як відомо, "кривавий і нещадний".

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Чого боїться Путін

"Коли Путін називає війну – спеціальною військовою операцією, а мобілізацію – частковою, кого він намагається обдурити? Це його патологічна неспроможність сказати правду або він боїться чогось?" – запитує співрозмовник.

На його думку, Путін чогось боїться. Але чого – невідомо.

"Росіяни повинні "нахлибатися" кривавої смерті і зрозуміти, що їм буде гірше. Адже санкції теж мають ефект і вони погіршують їхнє життя. А зараз ще й дрони літають по всій Росії і бомбардують. І тому певні речі стають очевидними", – наголосив Юрій Рашкін.

Що відбувається в Росії: коротко