Путін – наляканий. Наразі очільник Кремля говорить, мовляв, Росію та її народ хочуть знищити, а він нібито робить усе, щоб захистити росіян. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Путін гниє сам і заражає Росію"

Однак це все махінації й навіть громадяни країни-агресорки вже мало в це вірять. Натомість російський диктатор не може сказати, що розпочав війну, бо йому захотілося. Тож і почав грати ці наративи начебто усіх росіян хочуть знищити.

Давидюк зауважив, що всі ці заяви – маячня старого диктатора, який ховається в бункері. Постійне сидіння під землею зробило Путіна блідим, додало проблем з психікою й перетворило на "гриба" – паразитарний організм, який почав гнити та пліснявіти.

Ці заяви (про розвал Росії – 24 Канал) не від того, що він розвивається як людина чи країна, або його армія щось захоплює. Нічого з цього немає, цей "гриб" гниє і заражає своєю пліснявою всю Росію. Вона теж почне гнити,

– сказав політолог.

На його думку, війна Росії проти України – це найгірший крок очільника Кремля проти росіян. Це його війна проти самої Росії.

Давидюк прокоментував заяву Путіна про розвал Росії: дивіться відео

Що відомо про заяву Путіна