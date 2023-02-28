Про це у коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, страх у кремлівської еліти виникає щоразу після чергових санкцій.

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"Жаліються кремлівські пропагандисти, що в них забирають нерухомість за кордоном", – заявив він.

Тизенгаузен розповів, що тотальний страх є не у всієї російської еліти. Мовляв, керівник Кремля, як мінімум, має кілька бункерів, а от інші, хто не заметушився заздалегідь і тепер ще й не може виїхати за кордон, – мають понервувати. До того ж, російська еліта втрачає доволі швидко й суттєво свої активи.

"Деякі російські олігархи до 50% своїх статків втратили. А хтось уже більше", – сказав політтехнолог.

Терпець б не увірвався

Він зауважив, що, якби російська еліта мала розуміння, що ще "пів року" і Владімір Путін за будь-яких обставин завершить війну, вона б терпіла.

Не важливо, в якій точці будуть перебувати російські війська й в якому стані буде їхня армія. Якби вони мали таке розуміння, то вони б сиділи й чекали ті "пів року",

– сказав Тизенгаузен.

Однак, олігархи не розуміють, скільки ще диктатор планує грати в цю "гру".

Борис Тизенгаузен вважає, що, навіть, якщо уже цього року Україна вийде на кордони 1991 року, Путін все одно може не мати наміру завершувати війну.

"Тобто, він буде якось "в’яло" пострілювати залишками ракет, запускати якісь нові партії шахідів, які вже вкрай нефеективно проявляють себе у порівнянні з тим, як це було напочатку", – розказав він.

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Олігархів в жертви

Російські олігархи розуміють, що диктатор готовий жертвувати їх капіталом та комфортом, і що йому абсолютно наплювати. Політтехнолог вважає, що в цьому випадку добре лише Путіну, адже він може грати в цю гру "вічно".

"Навіть якщо один шахід в місяць буде прилітати, він буде це називати війною. А санкції зніматися не будуть. І російські олігархи, напевно, повністю обідніють "в нуль" найближчим часом", – зауважив Тизенгаузен.

Сценарій, якого боїться Путін

На думку Бориса Тизенгаузена, росіяни не можуть зупинити "гру" Путіна.

Він вважає, наприклад, для того, щоби зробити путч в Росії – військовий переворот за допомогою військових – треба спершу залучитися підтримкою певного силового крила.

"Група олігархів зі своїми медійними ресурсами – це два. Ну й далі починати діяти", – сказав Тизенгаузен.

Він переконаний, що російський диктатор, в принципі, боїться подібного сценарію й не вірить у "низовий бунт". Хоча, нещодавно Владімір Путін почав розповідати про можливі моделі розпаду Росії.

"Путін давно знає, що Росія як правонаступник СРСР, в певному ступені, що там була тюрма народів – штучно зібрані народи в єдиний союз", – зазначив він.

Тюрма народів

Політтехнолог зауважив, що ці народи тримали силою й завдяки тоталітарному режиму. Теж саме Росія – десятки народів, які перебувають у нерівних умовах. Тут достатньо подивитися як москвичі, жителі Санкт-Петербургу ставляться до бурятів, вважає він.

"На території, наприклад, тієї ж Якутії найбагатші природні ресурси, поклади алмазів. А Якутія живе за межою бідності", – сказав Тизенгаузен.

Мовляв, як це виходить, що Москва та Санкт-Петербург живуть прекрасно, а ті суб’єкти, де живуть різноманітні народи на території Росії, живуть гірше за центр.

Тому, звісно, це несправедливо. Це також своєрідна тюрма народів виходить,

– заявив він.

Через це, зазначив Борис Тизенгаузен, Путін і говорить про розпад Росії.

"Це прекрасно, тому що я не уявляю, якби Путін, оголошуючи так звану "спецоперацію" і потім прикрикуючи вчергове під час своїх виступів рік тому, казав про розпад Росії", – розказав він.

Це, вважає політтехнолог, дуже хороший показник.

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