Також Канада заборонила експорт у Росію певних хімічних елементів для використання в електроніці. Заборона є й на імпорт, купівлю або придбання зброї країни-агресорки, боєприпасів та інших озброєнь, хоч би де вони були розміщені або оброблялися, з Росії або від будь-якої особи в Росії.
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Уряд Канади ухвалив новий санкційний список
Канада 24 лютого запровадила санкції проти 122 росіян, включно з членами нижньої палати парламенту країни-терористки, які голосували за законодавство, пов'язане з вторгненням і спробою анексії 4 регіонів України.
Також серед росіян, які потрапили під обмеження, є віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента та збройних сил Росії, а також члени сімей підсанкційних осіб. Зокрема, у списку фігурують:
- помічник Путіна Максім Орєшкін,
- дружина і син заступника глави радбезу Росії Дмітрія Медведєва Свєтлана Медведєва та Іллья Медведєв,
- заступники глави російського уряду Міхаіла Мішустіна.
До санкційного списку потрапили й 13 федеральних російських установ, включно з:
- обома палатами парламенту,
- політпартією Путіна "Єдіная Росія",
- Федеральним бюро безпеки,
- Росфінмоніторингом та її директором.
Окрім цього, Канада запровадила санкції проти 50 компаній і 7 топменеджерів, які беруть участь в оборонній промисловості Росії. Зокрема, мовиться про виробництво танків, ракет і систем озброєння, які росіяни використовують проти України.
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Санкції проти росіян: останні новини
- Велика Британія 24 лютого запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з Росії. Серед них є керівники Росатому.
- Також нові санкції запровадили США. Зокрема, обмеження ввели проти 50 високопоставлених чиновників країни-агресорки.
- Окрім цього, за словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, відтепер у ворога немає статусу члена Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.
- Своєю чергою, загарбники прагнуть обійти обмеження й перевантажують нафту поблизу берегів Греції. Влада країни переконує, що не може втручатись.