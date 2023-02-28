Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, страх у кремлевской элиты возникает каждый раз после очередных санкций

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"Жалуются кремлевские пропагандисты, что у них забирают недвижимость за границей", – заявил он.

Тизенгаузен рассказал, что тотальный страх есть не у всей российской элиты. Мол, руководитель Кремля, как минимум, имеет несколько бункеров, а вот другие, кто не засуетился заранее и теперь еще и не может выехать за границу, – должны понервничать. К тому же, российская элита теряет достаточно быстро и существенно свои активы.

"Некоторые российские олигархи до 50% своего состояния потеряли. А кто-то уже больше", – сказал политтехнолог.

Терпение бы не лопнуло

Он отметил, что, если бы российская элита имела понимание, что еще "полгода" и Владимир Путин при любых обстоятельствах завершит войну, она бы терпела.

Не важно, в какой точке будут находиться русские войска и в каком состоянии будет их армия. Если бы они имели такое понимание, то они бы сидели и ждали те "полгода",

– сказал Тизенгаузен.

Однако, олигархи не понимают, сколько еще диктатор планирует играть в эту "игру".

Борис Тизенгаузен считает, что, даже если уже в этом году Украина выйдет на границы 1991 года, Путин все равно может не иметь намерения завершать войну.

"То есть он будет как-то "вяло" постреливать остатками ракет, запускать какие-то новые партии шахидов, которые уже крайне нефеективно проявляют себя по сравнению с тем, как это было в начале", – рассказал он.

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Олигархов в жертвы

Российские олигархи понимают, что диктатор готов жертвовать их капиталом и комфортом, и что ему совершенно наплевать. Политтехнолог считает, что в этом случае хорошо только Путину, ведь он может играть в эту игру "вечно".

"Даже если один шахид в месяц будет прилетать, он будет это называть войной. А санкции сниматься не будут. И российские олигархи, наверное, полностью обеднеют "в ноль" в ближайшее время", – заметил Тизенгаузен.

Сценарий, которого боится Путин

По мнению Бориса Тизенгаузена, россияне не могут остановить "игру" Путина.

Он считает, например, для того, чтобы совершить путч в России – военный переворот с помощью военных – нужно сначала привлечь поддержку определенного силового крыла.

"Группа олигархов со своими медийными ресурсами – это два. Ну и дальше начинать действовать", – сказал Тизенгаузен.

Он убежден, что российский диктатор, в принципе, боится подобного сценария и не верит в "низовой бунт". Хотя недавно Владимир Путин начал рассказывать о возможных моделях распада России.

"Путин давно знает, что Россия как правопреемник СССР, в определенной степени, что там была тюрьма народов – искусственно собранные народы в единый союз", – отметил он.

Тюрьма народов

Политтехнолог отметил, что эти народы держали силой и благодаря тоталитарному режиму. То же Россия – десятки народов, которые находятся в неравных условиях. Здесь достаточно посмотреть как москвичи, жители Санкт-Петербурга относятся к бурятам, считает он.

"На территории, например, той же Якутии богатейшие природные ресурсы, залежи алмазов. А Якутия живет за чертой бедности", – сказал Тизенгаузен.

Мол, как это выходит, что Москва и Санкт-Петербург живут прекрасно, а те субъекты, где живут разные народы на территории России, живут хуже центра.

Потому, конечно, это несправедливо. Это тоже своеобразная тюрьма народов получается,

– заявил он.

Поэтому, отметил Борис Тизенгаузен, Путин и говорит о распаде России.

"Это прекрасно, потому что я не представляю, если бы Путин, объявляя так называемую "спецоперацию" и потом прикрикивая в очередной раз в своих выступлений год назад, говорил о распаде России", – рассказал он.

Это, считает политтехнолог, очень хороший показатель.

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