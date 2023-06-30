В распоряжении 24 Канала появились кадры допроса захватчика, по имени Бурдыгин Александр Валерьевич, 5 июля 1991 года рождения. На них он рассказывает, среди прочего, о том, как его вытащили из тюрьмы и отправили на передовую убивать украинцев.

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"Не знал, куда идет"

Как сказал оккупант, сам он родом из города Сорочинская в Оренбургской области. Отбывал наказание в одной из колоний строгого режима, пока к нему не пришли люди из минобороны России и не предложили "выгодный контракт".

Согласился на добровольную службу, когда приехали, позвали от министерства обороны подписать контракт на полгода. После того они сказали, что с нас спишут судимость, все погасят и ничего не останется: "Будете как чистый лист",

– сказал Бурдыгин.

На вопрос, что побудило его согласиться пойти убивать украинцев, захватчик ответил, что думал в тот момент только о том, как можно скорее освободится.

Кроме того, Бурдыгин принялся повторять басню о том, что не сознавал, куда идет. По его словам, он представлял себе войну так, что он будет только рыть окопы. Однако когда через неделю появились "200-е" и "300-е" среди его "побратимов" – он понял, что дела у него плохи.

Я в армии отслужил. Я надеялся приехать... Как обычно бывает, я не знал, на что куда шел. Думал, окопы пол года покопаю. Спросили, кем работаю. Сказал, разнорабочий,

– заявил россиянин.

Обратите внимание! Представители минобороны России соврали Бурдыгину, когда сказали, что он будет служить по контракту всего полгода. Во враждебном государстве от 21 сентября 2022 года по сей день действует так называемая "частичная мобилизация". Она фактически запрещает военным разрывать контракты – поэтому они служат "бессрочно".

Минобороны России взялось за зеков