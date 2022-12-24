США накрыла ужасная снежная буря: есть жертвы, более 1,5 миллиона человек – без света

23 декабря в США более миллиона человек остались без света. Из-за непогоды также отменили авиарейсы.

Сильный шторм атаковал штаты Нью-Йорк и Мичиган. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек.

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Что натворила непогода в США

Сильные снегопады привели к отмене более 5 тысяч авиарейсов. Циклон уже привел к серьезным перебоям с электроэнергией. Так, без электричества осталось почти 1,5 миллиона человек. В то же время больше всего пострадали восточные штаты.

Жители штата Северная Каролина испытывают наибольшее количество отключений. Там без электричества осталось 175 тысяч человек, за ними следует Вирджиния – 152 тысячи.

Мэр Мемфиса, штат Теннесси, объявил чрезвычайное положение, заявив, что плохая погода несет серьезную угрозу общественной безопасности.

Сильнейший удар шторма должен прийтись на центральную и северо-восточную части США, но морозы уже добрались даже к южному штату Техас.

США атаковала непогода / фото BBC, The New York Times

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Шторм в США очень опасен

Синоптики AccuWeather предупредили об опасности: арктический шторм может быстро трансформироваться в "бомбовый циклон". Это может произойти в результате процесса, который называют "бомбогенезом" – происходит, когда атмосферное давление падает, и холодный воздух сталкивается с теплым воздухом.

В некоторых районах страны похолодание так сильно, что несколько минут на улице могут привести к серьезному обморожению. Национальная метеорологическая служба предупредила американцев о вероятности снежных шквалов – сильных снегопадов со штормовым ветром.