В Бурятию привезли огромное количество цинковых гробов, местные в шоке и штурмуют минобороны

Республика Бурятия продолжает лидировать среди всех регионов россии по числу погибших в Украине солдат. Несмотря на все попытки путина скрыть потери, уничтожение тел погибших и попытки везти домой останки только части воинов, количество признанных погибшими все равно шокирует жителей Бурятии.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, за неделю с 4 по 9 июля в Бурятию привезли практически рекордное количество гробов с остатками погибших. Почти во всех городах российской глубинки за небольшое время прошло настолько много захоронений, что местные жители на самом деле задумались.

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Люди стали понимать, что сотни молодых и не очень мужчин их народности погибают в Украине за идею путина, которую они сами не разделяют.

буряты засыпают минобороны письмами в поисках информации

Привоз огромного количества гробов с остатками и проведение массовых захоронений солдат одной из воинских частей оказало серьезное влияние на отношение родных оккупантов к войне.

Остатки тел, привозимых в Бурятию с начала июля, были идентифицированы исключительно с помощью ДНК-анализа. Потому что от погибших ничего не осталось, а их остатки находились под открытым небом очень долгое время.

После понимания реального количества потерь родные тех, кто числится без вести пропавшим, начали массово писать жалобы и письма в министерство обороны россии.

Буряты опасаются, что командование пытается скрыть от них факт гибели их родных, чтобы не платить компенсацию. Кроме того, все понимают, что никто из офицеров не заинтересован в том, чтобы реально искать тело того или иного военного, а для государства транспортировка остатков очень накладна.

Кроме того, жители Бурятии окончательно убедились в том, что с учетом количества захоронений, раненых во время боевых действий, а также цифр пропавших, их регион является лидером по потерям на войне в Украине.

Добавляет недовольство путинской "спецоперацией" еще и тот факт, что только 10 – 15% "трехсотых" могут получить компенсации. При этом деньги не платят даже тем, кто потерял конечности или получил в результате ранения инвалидность.

Из-за всех этих нюансов люди постоянно пытаются получить хотя бы какую-то правдивую информацию от командиров частей, военкомов и ответственных должностных лиц. Для сдерживания возможных бунтов офицеры создали кучу специальных чатов в соцсетях, в которых общаются с женами оккупантов. Их задача – говорить о том, как "спецоперация идет по плану" и гасить любые проявления бунтов.

Жены российских солдат массово подают на развод

Также, по данным украинских спецслужб, в россии уже начали ощущаться серьезные социальные проблемы, связанные с возвращением безумных солдат из войны. Первыми с этим сталкиваются жены оккупантов, ведь россияне после участия в кровавых боевых действиях, после совершенных убийств и впечатлений от пережитого возвращаются неадекватными и относятся к окружающим крайне жестоко.

Кроме того, российские солдаты, которым удалось выжить в Украине, употребляют много водки и с гордостью рассказывают женщинам об ужасах войны, избивают их и угрожают расправой. Из-за того, что захватчики возвращаются из зоны боевых действий совсем другими людьми, многие женщины этого не выдерживают. Это уже привело к большой волне разводов. Лишь в одной воинской части в Бурятии с начала войны развелось более 50 семейных пар.