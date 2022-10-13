Оккупант украл в Лимане камеру и привез домой: настоящие владельцы до сих пор видят трансляцию

Бурят украл у украинцев камеру наблюдения и привез домой. Незаконные владельцы установили эту камеру у себя дома и, ничего не подозревая, попали в реалити-шоу.

Инстаграм-блогер Ян Гордиенко рассказал, что дом его друзей в Лимане обокрали российские солдаты. Оккупанты прихватили с собой уличную камеру наблюдения и доставили ее в Бурятию.

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Буряты установили эту камеру дома: трансляция идет в Украину

Хозяева уже и забыли о потере своей камеры, и вдруг, 11 октября, она ожила. Оказалось, что бурят или привез или переслал эту камеру своей семье.

Вместо этого новые "владельцы" установили эту камеру не во дворе, а прямо в доме. Ее никак не настроили, так что настоящие владельцы продолжают получать с нее изображение и звук. Более того, через эту веб-камеру можно даже говорить, однако, наверное, украинцы решили пока не использовать все козыри.

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Теперь лиманцы получили настоящее реалити-шоу и радуются бессмысленности поступка бурят. Если упустить момент с мародерством, следует два обычных вопроса: зачем устанавливать камеру наблюдения в помещении и почему ее не настроить? Ведь пока для новых "владельцев" это как аксессуар, который не выполняет для них никакой полезной функции.

Теперь настоящие владельцы вместе с блогером думают, как назвать свое реалити-шоу и надеются, что кто-нибудь из хозяев дома приведет домой любовника.

Скриншоты со страницы Яна Гордиенко:

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