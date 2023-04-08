Российские пропагандисты жалуются, что место пожара, скорее, напоминает поле боя.

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Известно, что сначала проблем у российских спасателей не было. Но уже после того, как МЧСники закончили, огонь вспыхнул снова и опрокинулся на жилые дома.

Как рассказала жительница села Солонцы Ольга Медведева, огонь буквально через секунду перекинулся с ветки кустов на заборы и жилые дома.

У нас возле забора была стопка дров, которые мы купили буквально, чтобы отапливаться зимой, в деревне же живем, отопление печное. Дрова подсохли и все загорелось очень быстро. Сгорели дрова, 3 машины дров и сооружения: сараны, заборы, самое главное сгорели. Чудом, благодаря соседям и людям, удалось отстоять жилой дом,

– рассказала Медведева.

Тушить огонь пришлось всем селом. Как говорят местные, такая ситуация возникла из-за того, что администрация сельского поселения своевременно не организовала выполнение правил пожарной безопасности, таких как уборка сухой травы как внутри населенного пункта, так и на прилегающей территории.

Любопытно! Для компенсации сгоревшего жильцам выдали доски и по 10 тысяч рублей на руки.

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Добавим, что в России если не раздаются взрывы, то загораются пожары. Так, об огне, охватившем поле под Москвой, стало известно поздно вечером. Есть угроза, что пламя перевернется на дома. Известно, что огонь вспыхнул на поле у частных домов в Новой Москве вблизи российской столицы.