Об этом в эфире "Западного полюса" заявила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она рассказала, что только по энергетическим объектам враг нанес 12 ракетных ударов, передает 24 Канал.

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Россияне полностью разрушили Бурштынскую ТЭС

Онищук отметила, что для российских захватчиков нет ничего святого и они наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре. Так, во время атаки 22 июня россияне ударили по Университету нефти и газа, разрушив два корпуса. Только по приблизительным подсчетам на его восстановление необходимо 100 миллионов долларов.

Также враг атаковал и город Бурштын. По словам Онищук за время ракетных атак на Бурштынской ТЭС было 12 прилетов. К сожалению, объект восстановлению не подлежит.

Определенный период времени мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена,

– заявила Онищук.

Из-за разрушения критически важного объекта жители Бурштына могут остаться без отопления и горячей воды зимой. Однако Онищук отметила, что никто не оставит горожан наедине с бедой.

Так, Ивано-Франковская ОВА обратилась к Правительству и Министерству развития общин, территорий и восстановления по этому поводу. На сегодня Кабмин уже согласовал выделение 6 котельных, которые смогут обеспечить потребности социальных объектов и населения Бурштына.