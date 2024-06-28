Про це в етері "Західного полюсу" заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона розповіла, що лише по енергетичних об'єктах ворог завдав 12 ракетних ударів, передає 24 Канал.

Важливо У ДТЕК заявили про брак ракет ППО для захисту енергетики: що відповіли у Повітряних силах

Росіяни повністю зруйнували Бурштинську ТЕС

Онищук наголосила, що для російських загарбників немає нічого святого й вони завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Так, під час атаки 22 червня росіяни вдарили по Університету нафти і газу, зруйнувавши два корпуси. Лише за приблизними підрахунками на його відновлення необхідно 100 мільйонів доларів.

Також ворог атакував і місто Бурштин. За словами Онищук за час ракетних атак на Бурштинській ТЕС було 12 прильотів. На жаль, об'єкт відновленню не підлягає.

Певний період часу ми вже розуміємо, що Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню, вона надзвичайно сильно зруйнована,

– заявила Онищук.

Через руйнування критично важливого об'єкту жителі Бурштина можуть залишитися без опалення й гарячої води взимку. Однак Онищук наголосила, що ніхто не залишить містян наодинці з бідою.

Так, Івано-Франківська ОВА звернулася до Уряду та Міністерства розвитку громад, територій та відновлення щодо цього. На сьогодні Кабмін вже погодив виділення 6 котелень, які зможуть забезпечити потреби соціальних об'єктів та населення Бурштина.