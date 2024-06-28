В етері телемаратону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що Україні дійсно необхідно більша кількість ракет. Проте про критичну нестачу говорити не варто.

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Що кажуть у Повітряних силах про брак ракет для ППО

Євлаш зазначив, що у питанні виготовлення ракет для систем повітряної оборони, які нам передали наші партнери, наша держава цілком залежить від країн Заходу. Зокрема, ми повністю залежимо від партнерів у постачанні ракет до таких систем, як NASAMS, IRIS-T, або ж Patriot.

Звісно, що під час таких масованих й інтенсивних атак ворога на різних напрямках нам необхідно більше різних типів ракет. Тому, звичайно, що цей дефіцит і напруга зберігаються, проте про якісь гучні заяви говорити не варто,

– сказав речник Повітряних сил.

Майор також підкреслив, що зі зведень Повітряних сил можна побачити досить активну роботу наших систем протиповітряної оборони, а також як працюють ефективно, в тому числі мобільні вогневі групи.

"Звісно, що нам необхідно більше підтримки для того, аби захистити й убезпечити наші критичні об'єкти інфраструктури, наші прифронтові міста і стримувати російську тактичну авіацію від ударів КАБами", – пояснив Євлаш.

Він також зауважив, що у цьому питанні українська сторона розраховує на підтримку наших партнерів, які знають нашу потребу, і яка саме номенклатура і типи ракет необхідні для захисту нашого неба.

Раніше гендиректор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю наголошував, що повсюдна нестача критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критичну інфраструктуру від російських ударів. Посадовець зауважив, що на кожну ракету ППО, яку ми зараз маємо, в агресора по 5 – 6 ракет.