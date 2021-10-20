Инцидент произошел вечером 19 октября на трассе Н-09. К счастью, серьезно вроде бы никто не пострадал.
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Подробности аварии на Прикарпатье 19 октября
Вечером 19 октября на объездной у Калуша (на дороге Н-09 вблизи микрорайона Хотинь) произошло масштабное ДТП. По словам свидетелей, аварию спровоцировал внедорожник Mersedes. За рулем, мол, была женщина, которая:
- Выезжала со второстепенной дороги.
- Но при этом не пропустила микроавтобус.
От удара бус перевернулся на бок. К счастью, следствием аварии стала только пробка – из обоих автомобилей никто серьезно не пострадал (травмирован один человек, как сказали журналистам в полиции).
Авария у Калуша / Фото с телеграма "Калуський Формат +"
Бус перевернулся, но серьезных травм никто не получил / Фото с телеграма "Калуський Формат +"
Авария произошла недалеко от Калуша: смотрите видео
В этот день в Украине случились и куда более страшные аварии:
- Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе Харьков – Симферополь, погибли 3 человека.
- На трассе Львов – Тернополь столкнулись Volkswagen Caddy и военный "Урал", 2 человека лишились жизни.
- В поселке Песочин, также на Харьковщине, поезд насмерть переехал 19-летнюю девушку.