Из рассказа Найема становится понятно, что в бусе находились 3 человека. Один защитник погиб сразу, другой – находится в коме. И только Маси пришел в себя. Потому взрыв был очень сильным.

Маси Найем опубликовал фото с больничной койки и написал благодарность медикам, которые его спасли

Бус поднялся на 7 метров, а мотор отбросило где-то на 15 метров

Произошло это при выполнении задания. Перед тем защитники проверили поля на наличие мин. На месте, где взрывчаток не должно быть, они и взорвались. Машина взорвалась на нескольких взрывчатках.

Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров.

– рассказывает Маси Найем.

Защитник рассказывает, что после взрыва он сразу принялся за лицо и почувствовал много крови. К счастью, ему помогли выбраться из машины.

Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез,

– вспоминает воин.

Впоследствии нашли автомобиль для эвакуации и положили Найема на заднее сиденье. Все остальные моменты до операции военный помнит только отрывками.

Также Маси вспоминает, что какой-то момент был рядом брат Мустафа Найем и советница главы Днепропетровского облсовета Татьяна Губа.

Что известно о ранении Маси Найема

5 июня Маси Найем получил ранение на Востоке . Его отвезли в больницу в Днепре. Тогда же сообщили, что защитник впал в кому.

Впоследствии Мустафа Найем рассказал, что у его брата тяжелое ранение головы и глаза . Врачи сообщили, что его состояние стабильное.

6 июня Маси Найем пришел в себя . Он рассказал, что останется без одного глаза.

19 июня защитник опубликовал фото с больничной койки . Он поблагодарил каждого из медиков за то, что спасли его жизнь.

Маси Найема ранили: видео