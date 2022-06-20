З розповіді Найєма стає зрозуміло, що в бусі перебувало 3 людей. Один захисник загинув одразу, інший – перебуває в комі. І лише Масі прийшов до тями. Тому вибух був дуже сильним.

Зверніть увагу Масі Найєм опублікував фото з лікарняного ліжка і написав подяку медикам, які його врятували

Бус піднявся на 7 метрів, а мотор відкинуло десь на 15 метрів

Сталося це під час виконання завдання. Перед тим захисники перевірили поля на наявність мін. На місці, де вибухівок не мало бути, вони й підірвалися. Машина підірвалася на кількох вибухівках.

Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів,

– розповідає Масі Найєм.

Захисник розповідає, що після вибуху він одразу взявся за обличчя й відчув багато крові. На щастя, йому допомогли вибратися з авто.

Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз,

– пригадує воїн.

Згодом знайшли авто для евакуації й поклали Найєма на заднє сидіння. Усі інші моменти до операції військовий пам'ятає тільки уривками.

Також Масі пригадує, що якийсь момент був поруч брат Мустафа Найєм та радниця голови Дніпропетровської облради Тетяна Губа.

Що відомо про поранення Масі Найєма

5 червня Масі Найєм зазнав поранення на Сході. Його відвезли до лікарні в Дніпрі. Тоді ж повідомили, що захисник впав у кому.

Згодом Мустафа Найєм розповів, що у його брата тяжке поранення голови та ока. Лікарі повідомили, що його стан стабільний.

6 червня Масі Найєм прийшов до тями. Він розповів, що залишиться без одного ока.

19 червня захисник опублікував фото з лікарняного ліжка. Він подякував кожному з медиків за те, що врятували його життя.

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