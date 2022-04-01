Bushmaster для украинских военных: Австралия предоставит бронетехнику

Австралийское правительство приняло решение предоставить Украине бронетехнику, в частности, бронетранспортеры Bushmaster. Об этом просил в своем обращении к австралийскому парламенту президент Владимир Зеленский.

О том, что Украина получит Bushmaster, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что подобная информация поступила от австралийского премьера Скотта Моррисона.

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Именно о такой технике просил президент Зеленский

Хорошие машины для крутых, военных ребят,

– написал Ермак.

Как сообщает CNN, Моррисон отметил, что Австралия посылает не только молитвы, но и оружие и боеприпасы. Также от австралийцев украинцам поступит гуманитарная помощь. Пока неизвестно, сколько именно транспортных средств отправят Украине.

Ранее Австралия отказалась от российских нефти и газа

Отметим, что в день обращения президента Зеленского Австралия сообщила, что решила полностью отказаться от российских нефти и газа. Также страна вводит пошлину 35% на все российские товары.

Смотрите обращение президента Зеленского к парламенту Австралии: