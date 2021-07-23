В эфире 24 канала главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов предположил, что стоит за соответствующими увольнениями. По его словам, проблемы в Министерстве обороны накапливались последние 2 года.
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"Ситуация в армии, Минобороны, очень стремительно начала ухудшаться. Многие люди надеялись на какие-то позитивные изменения, но наоборот – изменения идут только в сторону ухудшения", – сказал Юрий Бутусов.
Он добавил, что скандалы вокруг Минобороны возникали постоянно. Речь идет о проблемах поставки, закупок, государственного оборонного заказа в частности.
"Все это привело к большому количеству конфликтов, которые привели даже к тому, что министр обороны Таран, они перестали разговаривать с главнокомандующим Вооруженными силами украины Русланом Хомчаком. То есть такого развала даже трудно было предвидеть", – рассказал журналист.
Вероятная причина увольнения Кондратюка
"Увольнение Кондратюка напрямую связано с провалом спецоперации по захвату бывшего судьи Николая Чауса в Молдове", – сказал Бутусов.
Актуально К похищению Чауса причастны украинские госорганы, – генпрокурор Молдовы
Генпрокурор Молдовы официально обвинил украинские спецслужбы в похищении Чауса. Молдова требует допроса группы граждан, часть из которых связана с украинскими спецслужбами, добавил журналист.
Все попытки остановить этот скандал полностью оказались напрасными, потому что оставлено слишком много следов открытого вмешательства во внутренние дела,
– отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ".
По его мнению, сейчас Офис президента пытается определить, кто должен отвечать за тот провал.
Юрий Бутусов о ситуации в Минобороны: смотрите видео
Увольнение в силовых структурах: кратко
- С 21 июля на правительственном сайте обнародовали распоряжение об увольнении трех заместителей министра обороны – Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.
- Против последних двух ГБР открыло уголовные дела и расследует хищение государственных денег в особо крупных размерах. Следователи уже провели обыски в Минобороны.