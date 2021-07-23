В ефірі 24 каналу головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов припустив, що стоїть за відповідними звільненнями. За його словами, проблеми в Міністерстві оборони накопичувалися останні 2 роки.

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"Ситуація в армії, Міноборони, дуже стрімко почала погіршуватися. Багато людей сподівались на якісь позитивні зміни, але навпаки – зміни йдуть лише в бік погіршення", – сказав Юрій Бутусов.

Він додав, що скандали навколо Міноборони виникали постійно. Мовиться про проблеми постачання, закупівель, державного оборонного замовлення зокрема.

"Все це призвело до великої кількості конфліктів, які призвели навіть до того, що міністр оборони Таран, вони перестали розмовляти з головнокомандувачем Збройними силами Русланом Хомчаком. Тобто такого розвалу навіть важко було передбачити", – розповів журналіст.

Ймовірна причина звільнення Кондратюка

"Звільнення Кондратюка безпосередньо пов'язане з провалом спецоперації із захоплення екссудді Миколи Чауса у Молдові", – сказав Бутусов.

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Генпрокурор Молдови офіційно звинуватив українські спецслужби у викраденні Чауса. Молдова вимагає допиту групи громадян, частина з яких пов'язана з українськими спецслужбами, додав журналіст.

Усі намагання зупинити цей скандал повністю виявились марними, тому що залишено забагато слідів відкритого втручання у внутрішні справи,

– зазначив головний редактор видання "Цензор.НЕТ".

На його думку, наразі Офіс Президента намагається визначити, хто має відповідати за відповідний провал.

Зверніть увагу! 23 липня Володимир Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду зайняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

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