Об этом на своем брифинге рассказал Сергей Лещенко. Журналист и бывший народный депутат продемонстрировал, что российская пропаганда еще раз доходит до абсурда, передает 24 канал.

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Следующими будут уборщики

Сергей Лещенко отметил, что России очень сложно преподносить себя в положительном свете. Но она не оставляет попыток. В этот раз, например, для этого используют жителей Шри-Ланки.

Так, на государственном медиаресурсе "РИА Новости", чья аудитория измеряется миллионами читателей, появляется вполне серьезное сообщение, сопровождаемое фотографией. Мол "жители Шри-Ланки выражают свою поддержку России". На самом фото водителя тук-тука, который "носит с собой в кошельке портрет президента России".



Тот самый водитель тук-тука, который поддерживает Россию / Скриншот с видео

Такими темпами не только водители тук-тука, возможно, и уборщики тоже скоро будут выступать за Путина на Шри-Ланке. Это указывает только на отсутствие аргументов российской стороны и на то, чтобы манипулировать общественным мнением, они привлекают совершенно беспомощных персонажей,

– подчеркивает Лещенко.

Смотрите видео брифинга Сергея Лещенко от 26 апреля:

Оккупанты не впервые удивляют бессмысленными новостями

Ранее оккупанты сообщали о бездомном, который на камеру рассказывал кадыровцам, как занимался резней в Мариуполе.

Позже тот же бездомный стал "снайпером". Его якобы взяли прямо на огневой позиции.

Заметим, что местные жители узнали мужчину. Он, как выяснилось, много лет сидел под церковью и просил денег.

Тем временем жены оккупантов получают по 10 тысяч рублей за тела погибших: смотрите видео