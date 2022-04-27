Про це під час свого брифінгу розповів Сергій Лещенко. Журналіст і колишній народний депутат продемонстрував, що російська пропаганда вкотре доходить до абсурду, передає 24 канал.
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Наступними будуть прибиральники
Сергій Лещенко зазначив, що Росії дуже складно подавати себе у позитивному світлі. Але вона не полишає спроб. Цього разу, наприклад, для цього використовують мешканців Шрі-Ланки.
Так, на державному медіаресурсі "РІА Новини", чия аудиторія вимірюється мільйонами читачів, з'являється цілком серйозний допис, який супроводжується світлиною. Мовляв "мешканці Шрі-Ланки висловлюють свою підтримку Росії". На самій світлині водій тук-тука, який "носить з собою у гаманці портрет президента Росії".
Той самий водій тук-тука, який підтримує Росію / Скриншот з відео
Такими темпами не тільки водії тук-тука, можливо, й прибиральники скоро теж виступатимуть за Путіна на Шрі-Ланці. Це вказує лише на відсутність аргументів російської сторони та на те, щоб маніпулювати суспільною думкою, вони залучають абсолютно безпорадних персонажів,
– підкреслює Лещенко.
Дивіться відео брифінгу Сергія Лещенка від 26 квітня:
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- Пізніше той же безхатченко став "снайпером". Його буцімто взяли "прямо на вогневій позиції".
- Зауважимо, що місцеві мешканці впізнали чоловіка. Він, як з'ясувалося, протягом багатьох років сидів під церквою та просив грошей.
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