У другій серії безхатька, якого представили Володимиром, взяли "прямо на вогневій позиції". Оскільки у чоловіка – виснажений вигляд, то автори відео пояснюють, що він – український військовий, який дуже схуд.

Раніше Кадировці використали безхатченка для відеоагітки з Маріуполя, – волонтер

Безхатька представили як українського снайпера

Я у військкоматі служив, а потім он тут, у 18-ій,

– незрозуміло пояснює "снайпер", якого ледь чути через постійні вибухи.

Чоловіка змушують роздягнутись, крупним планом знімають татуювання. Прапор України, як видно, йому "набивали" з допомогою фломастера. Безхатько знову щось пробує розповісти, що, мовляв, у бойових діях участі не брав, просто "десь там сидів".

У кадировців погано з акторами, – радник мера Маріуполя

Мабуть, в кадирівців геть погано стало з акторами, бо пішли на рімейк,

– прокоментував ситуацію радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах.

Зазначимо, що в попередній версії чоловік був "впійманим українським розвідником", який добровільно здався "в полон" і покався. Він щось розповідав про "самооборону" і показував на карті "позиції" українських захисників.

Маріупольські волонтери впізнали у чоловіку безхатька, якого часто бачили біля одного з храмів. Він має алкогольну залежність.

Дивіться відео зі "снайпером – розвідником":