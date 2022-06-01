Был приказ готовиться, – Арестович рассказал, как белорусы отказались наступать на Украину
Белорусская армия не хочет воевать за интересы Путина, и тем более против украинцев. Еще в марте 2022 более 60% военных Беларуси отказались наступать на Украину.
Впрочем, тогда у них поступал приказ готовиться к вмешательству. Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
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"В марте был приказ готовиться к вмешательству, но белорусские военные категорически отказались", - отметил Арестович.
Он пояснил, что военнослужащие вооруженных сил Беларуси не хотят сражаться за интересы российского президента Владимира Путина. Кроме того, военные Беларуси не готовы воевать против Украины.
Могут ли белорусы напасть на Украину
По словам советника главы ОП, более 60% отказались от наступления на Украину тогда, когда Россия якобы имела шанс захватить Киев. Сейчас, когда у россиян нет никакого шанса одержать победу даже на Востоке, то белорусы будут отказываться еще активнее.
В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко руководит государством гораздо дольше, чем Владимир Путин Россией. Поэтому, по мнению Арестовича, переиграть его не так-то легко.
Кроме того, у Беларуси существует сложная система отношений с Россией. Итак. как подчеркнул Алексей Арестович, сейчас задача украинцев не травить белорусов, а наоборот поддерживать их попытки не уступить Путину.
Полный стрим с Алексеем Арестовичем на 24 канале: смотрите видео
Ситуация в Беларуси: последние новости
- Диктатор Александр Лукашенко снова начал заявлять, будто он видит "угрозы" из-за войны в Украине.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр 26 мая подтвердила, что угроза с территории Беларуси остается.
- Уже 27 мая в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что Беларусь на границе с Украиной развернула маневровую группу радиоэлектронной борьбы. Пока она базируется в Гомельской области.
- Впрочем, белорусские военные не хотят воевать на стороне России, потому что им это не нужно. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.
- Также о ситуации с угрозой из Беларуси высказывался советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.
- Интересно, что российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский объяснял, что под страхом расстрела Лукашенко отказывается вводить войска в Украину. Делает это не потому, что якобы "друг украинского народа", а через понимание того, что войско немедленно может сбросить его.