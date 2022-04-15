Был разведчиком – стал снайпером: мариупольского бездомного снова "взяли в плен" кадыровцы

Кинокарьера мариупольского бездомного продолжается. Специально для видео его на бис взяли в плен кадыровцы. На этот раз мужчина уже стал в роли не украинского разведчика, а снайпера.

Во второй серии бездомного, представленного Владимиром, взяли "прямо на огневой позиции". Поскольку у мужчины – истощенный вид, то авторы видео объясняют, что он – украинский военный, который очень похудел.

Ранее Кадыровцы использовали бездомного для видеоагитки из Мариуполя, – волонтер

Бездомная представили как украинского снайпера

Я в военкомате служил, а потом вон здесь, в 18-й,

– непонятно объясняет "снайпер", которого едва слышно из-за постоянных взрывов.

Мужчину заставляют раздеваться, крупным планом снимают татуировки. Флаг Украины, по всей видимости, ему "набивали" с помощью фломастера. Бездомный опять что-то пытается рассказать, что, мол, в боевых действиях участия не принимал, просто "где-то там сидел".

У кадыровцев плохо с актерами, – советник мэра Мариуполя

Наверное, у кадыровцев совсем плохо стало с актерами, потому что пошли на римейк,

– прокомментировал ситуацию советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях.

Отметим, что в предыдущей версии мужчина был "пойман украинским разведчиком", который добровольно сдался "в плен" и покаялся. Он что-то рассказывал о "самообороне" и показывал на карте "позиции" украинских защитников.

Мариупольские волонтеры узнали в мужчине бездомного, которого часто видели возле одного из храмов. У него алкогольная зависимость.

Смотрите видео со "снайпером – разведчиком":